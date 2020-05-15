РИАМО - 15 мая. Утром в пятницу 99% пассажиров Московского метрополитена выполнили требование об обязательном ношении защитных масок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На текущий момент в мосметро: в масках— 99%, в перчатках— 90%», - говорится в сообщении.

С 12 мая в Москве обязательно использование защитных масок и перчаток в городском транспорте и в других общественных местах. Такая мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В метрополитене можно купить маску за 30 рублей, пару перчаток - за 20 рублей. Эта цена ниже среднерыночной на 10%.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.