РИАМО - 15 мая. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции задержали троих подозреваемых в попытке сбыта килограмма мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На трассе М-7 «Волга» инспекторы остановили автомобиль под управлением 18-летнего жителя Орехово-Зуевского округа. В салоне также находились двое пассажиров в возрасте 17 и 18 лет. При проверке документов один из них заметно нервничал.

«В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством - мефедроном - общим весом около одного килограмма», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Выяснилось, что злоумышленники взяли наркотик в тайнике в Богородском округе с целью сбыта в другом месте. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде домашнего ареста.