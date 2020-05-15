РИАМО - 15 мая. В столице насчитывается около 275 тысяч самозанятых граждан, из них около 81 тысячи зарегистрированы в 2020 году, что составляет 42%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2019 года количество самозанятых граждан в Москве увеличивается, ежемесячно регистрируется в среднем 20 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 миллиарда рублей и продолжает расти», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% — если от юридического.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что больше всего самозанятых граждан регистрируется среди водителей, арендодателей, репетиторов, а также представителей профессий, которые могут оказывать услуги дистанционно.

Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении ведомства. При этом им не нужно покупать онлайн-кассу, вести бухгалтерию, сдавать отчетность. Все это сделает приложение плательщика налога на профессиональный доход.