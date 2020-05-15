РИАМО - 15 мая. Московские власти пока не планируют отменять или переносить летний фестиваль прессы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИАМО руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

«Проведение восемнадцатого Московского фестиваля прессы на Поклонной горе в конце августа запланировано в штатном режиме», - сказал Шубин.

Он подчеркнул, что окончательное решение о проведении фестиваля будет принято ближе к дате мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации в столице.

«Дополнительно информирую, что после снятия режима повышенной готовности совместно с отраслевыми и предпринимательскими сообществами будет проведен дополнительный мониторинг ситуации в медиаиндустрии, в отраслях издания и распространения печатной продукции, книгоиздания и полиграфии», - заключил Шубин.

Семнадцатый Московский фестиваль прессы прошел в парке Победы 31 августа 2019 года. Мероприятие посетили 20 тысяч человек.

Из-за распространения коронавируса в Москве отменили все массовые мероприятия, работа предприятий торговли ограничена. До конца мая жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.