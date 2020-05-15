РИАМО - 15 мая. С 18 по 29 мая столичный Музей космонавтики организует более 140 онлайн-занятий для учеников 5-8-х и 10-х классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Преподавателями станут сотрудники музея. Они проведут уроки по русскому языку, физике, математике, естествознанию, астрономии и физкультуре.

«Школьники, выполняя задания по тому или иному предмету, могут ознакомиться с настоящими документами конструкторов, ученых и деятелей советской ракетно-космической отрасли, макетами приборов, предметами быта космонавтов и многими другими экспонатами», — сказал руководитель образовательных программ Музея космонавтики Альфред Вардазарян.

Педагоги будут проводить уроки для обобщения пройденного материала, не задавая домашнюю работу и не выставляя отметки.

Виртуальные уроки в Музее космонавтики могут стать как альтернативой школьным консультациям, так и дополнением к ним.