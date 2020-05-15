РИАМО - 15 мая. Детский технопарк РГСУ приглашает столичных учеников 7-11-х классов на дистанционные инженерные каникулы, во время которых ребята смогут посетить курсы по инженерному дизайну CAD, прототипированию и мультимедийным технологиям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Образование переходит на электронные платформы, рынок труда трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Большинство актуальных и востребованных специальностей так или иначе связаны с информационными технологиями, поэтому осваивать цифровую грамотность и ИТ-основы теперь необходимо с самого раннего возраста», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Каникулы будут проходить в две смены: с 18 по 23 мая и с 25 по 30 мая. Курс рассчитан на 24 академических часа. Занятия запланированы с понедельника по субботу с 13:30 до 17:30.

Посетить курсы смогут ученики школ, входящих в проект «Инженерный класс в московской школе». Сейчас в столице их насчитывается уже 110.