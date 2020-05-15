РИАМО - 15 мая. Стоимость защитных масок и перчаток в столичном метрополитене на 10% ниже среднерыночной, это сделано для того, чтобы как можно больше пассажиров могли купить средства индивидуальной защиты, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Единая цена в метро - 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%. Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля», - сказала Темникова.

Она добавила, что метрополитен специально пошел на снижение цен для того, чтобы как можно больше пассажиров было обеспечено средствами индивидуальной защиты.

Москвичи с 12 мая должны надевать маски и перчатки в городском транспорте и в других общественных местах. Такая мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Жители столицы также должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

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15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.