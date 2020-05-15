РИАМО - 15 мая. Около 60% киосков печати не работают в Москве из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщил РИАМО руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

«Торговля прессой в киосках печати с момента введения режима повышенной готовности не запрещена, но носит ограниченный характер. Порядка 30% хозяйствующих субъектов, у которых находится порядка 60% нестационарных торговых объектов со специализацией «печать», полностью приостановили свою деятельность», - сказал Шубин.

Он отметил, что в основном газетные киоски закрыли в центре Москвы, поскольку здесь большое количество неработающих организаций. Кроме того, закрыты киоски на территории транспортно-пересадочных узлов, это связано со значительным снижением пассажиропотока.

«Ограничения в работе киосков вызваны и обязательным соблюдением требований обеспечения здоровья работников в возрасте 65+ в условиях пандемии», - добавил Шубин.

Продавцы старшего возраста вынуждены соблюдать режим самоизоляции, поскольку они находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом.

Шубин также напомнил, что в настоящее время в Москве приостановлена работа всех книжных магазинов. Распространение книжной продукции ведется только через интернет-магазины.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует ряд ограничительных мер. В том числе ограничена работа предприятий торговли. До конца мая жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.