РИАМО - 15 мая. С конца марта сотрудники московского телемедицинского центра провели более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Телемедицинский центр заработал 23 марта. В нем трудятся 150 квалифицированных врачей в смену.

«Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тысяч дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря такой работе большинство пациентов с коронавирусной инфекцией проходят успешное лечение на дому. За все время работы телемедицинского центра только четыре человека были госпитализированы из-за ухудшения состояния.

В случае необходимости врачи телемедицинского центра проводят более 7 тысяч консультаций в день. Все специалисты центра прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Под контроль специалистов центра больной попадает после того, как врачи скорой помощи или поликлиники оценивают его состояние по итогам осмотра и проведения исследований. При стабильном состоянии пациента и отсутствии опасных симптомов зараженного информируют о возможности лечения на дому.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.