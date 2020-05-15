РИАМО - 15 мая. Количество уличной рекламы в Москве снизилось почти на 90% после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщил РИАМО руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

«В связи с массовым закрытием учреждений и отменой мероприятий в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» коммерческая загруженность рекламных поверхностей упала на 80-90%», - сказал Шубин.

Он добавил, что сейчас медианосители в столице задействованы в реализации широкой рекламно-информационной кампании, в рамках которой горожанам дают рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, разъясняют правила поведения в сложившейся ситуации.

Из-за распространения коронавируса в Москве отменили все массовые мероприятия, закрыты клубы, кинотеатры, кафе и другие организации. До конца мая жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.