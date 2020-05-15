РИАМО - 15 мая. Вентиляционные шахты и тоннели столичного метрополитена подвергают ежедневной дезинфекции, санитарная обработка проводится ради сохранения здоровья пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вентиляционные шахты обеззараживают тепловыми распылителями с использованием антисептика. А для дезинфекции тоннелей применяют специальные устройства для промывки железнодорожных путей. Раньше машины заполняли водой, но теперь в цистерны добавляют антисептические средства», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Дезинфекцией платформ на всех станциях подземки ежедневно занимаются более 2 тысяч человек, все поверхности промываются раз в 1-2 часа. В ночное время обработке подвергается вся пассажирская зона – вестибюли, платформы, турникеты.

В поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует режим самоизоляции. Совершать поездки на транспорте можно при наличии цифрового пропуска. Все пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию, также необходимо носить защитные маски и перчатки.

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15 МАЯ

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