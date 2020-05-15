РИАМО - 15 мая. В столице умерли еще 68 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19, сообщает московский оперативный штаб.

«Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

За все время в Москве выявили 130 716 случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили более 23 тысяч пациентов.

В пятницу в Москве стартует массовый бесплатный скрининг жителей на антитела к коронавирусу.

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15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.