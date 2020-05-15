РИАМО - 15 мая. В пятницу в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 11 до плюс 13 градусов, а в Подмосковье от плюс 8 до плюс 13 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы западного ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Как отметили синоптики, жителей Московского региона ожидает переменчивая, прохладная погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха окажутся в пределах климатических значений.