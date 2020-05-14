РИАМО - 14 мая. С наступлением сухой и теплой погоды на закрытом полигоне ТКО «Кучино» в Балашихе приступили к завершающим работам в рамках биологического этапа рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

Заместитель Минэкологии региона Павел Бида совместно с заместителем главы городского округа Балашиха Михаилом Объедковым посетили полигон и оценили ход работ по рекультивации.

«На сегодняшний день работы на полигоне находятся в финальной стадии. Уложено более 80,5 тысячи квадратных метров защитного экрана, свыше 20 тысяч квадратных метров плодородной почвы и столько же биомата – травяного покрытия», - сказал Бида.

Он добавил, что основной объем работ был выполнен еще в прошлом году: смонтированы системы термического обезвреживания свалочных газов, сбора и очистки фильтрата, завершена работа по устройству габионной подпорной стены протяженностью почти 3 километра. Смонтированы две блочные теплоэлектростанции для выработки «зеленой» электроэнергии общей производительностью 2 МВт.

«Главная задача решена: негативное воздействие полигона на окружающую среду практически ликвидировано», - сказал замглавы Минэкологии.

В течение ближайшего месяца на полигоне будет идти укладка финального слоя покрытия – это работы биологического этапа рекультивации. Согласно проекту, специалисты застилают специальный слой с особым составом, внутри которого уже находятся семена и удобрения. Сверху этот слой присыпается землей, после чего всходит трава и своей корневой системой укрепляет склоны полигона. На сегодняшний день уложено уже 12 тысяч квадратных метров покрытия.

«Для администрации полигон «Кучино» принципиально важный объект. Сегодня мы посмотрели одну из завершающих стадий рекультивации, результаты впечатляют. В ближайшие месяцы работы будут завершены, и мы вообще уйдем от проблемы негативного воздействия полигона», - сказал Объедков.

В течение всего периода рекультивации ход работ контролировали не только специалисты, но и неравнодушные жители Балашихи, экологические и гражданские активисты. Они также признают проект рекультивации удачным.

«Когда начали проводить работы по рекультивации, все кардинально поменялось. Сейчас мы забыли о неприятных запахах на улице и дышим чистым и свежим воздухом. Это огромная разница, ощутимая», - сказала жительница микрорайона Павлино Алена Острая.

Житель микрорайона Салтыковка Павел Юдин отметил, что воздух поменялся, он стал чище.