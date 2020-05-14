РИАМО - 14 мая. Открытый конкурс в электронной форме объявили в Подмосковье на определение технического заказчика по подготовке документов на строительство подъездной автомобильной дороги, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.
Новая дорога обеспечит подъезд сразу к десяти садоводствам. Заказчик - государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие Московского региона».
Техническим заданием определено строительство современной дороги от деревни Угрюмово городского округа Домодедово Московской области до садоводства «Сокольниково», расположенного вблизи деревни Бортнево городского округа Домодедово Московской области.
Протяженность новой улично-дорожной сети составит 2,41 километра. Ширина земляного полотна - от 8 до 10 метров, а ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием составит шесть метров.
Работы будут выполнять в 2021-2022 годах, а завершится строительство в 2023 году.
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