РИАМО - 14 мая. Открытый конкурс в электронной форме объявили в Подмосковье на определение технического заказчика по подготовке документов на строительство подъездной автомобильной дороги, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Новая дорога обеспечит подъезд сразу к десяти садоводствам. Заказчик - государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие Московского региона».

«Финансирование строительства подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: садоводствам «Новь», «Домодедовец», «Вымпел», «Сокольниково», «Чайка», «Бугорок», «Культура», «Надежда-2», «Бортнево» вблизи деревни Бортнево городского округа Домодедово и «Сокольники» вблизи поселка Васькино городского округа Чехов Московской области» предусмотрено адресной инвестиционной программой», - сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Техническим заданием определено строительство современной дороги от деревни Угрюмово городского округа Домодедово Московской области до садоводства «Сокольниково», расположенного вблизи деревни Бортнево городского округа Домодедово Московской области.

Протяженность новой улично-дорожной сети составит 2,41 километра. Ширина земляного полотна - от 8 до 10 метров, а ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием составит шесть метров.

Работы будут выполнять в 2021-2022 годах, а завершится строительство в 2023 году.