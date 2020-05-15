РИАМО - 15 мая. Для социальных предприятий столицы стартовал прием заявок на получение субсидий, размер максимальной выплаты для малого и среднего предпринимательства может достигать 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«С помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, траты на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца года», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Компенсация на купленное за рубежом оборудование будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка России. В случае оформления займа на приобретение российского оборудования компенсация будет на 5% больше ключевой ставки.

«Правительство Москвы утвердило специальные субсидии для социальных предприятий 24 апреля. Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35% расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25% при установке импортного», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Руководитель департамента также добавил, что до конца года бизнес может получить компенсацию в 70% от затрат на оплату коммунальных услуг.

Еженедельно на заседании отраслевой комиссии будут рассматриваться заявки, выплачивать субсидии будут в течение нескольких дней после подписания протокола о выделении средств.

Подать заявку на получение компенсации можно в личном кабинете на сайте mbm.mos.ru, где также можно узнать, собран ли весь необходимый пакет документов. Чтобы претендовать на выплату субсидии компания должна входить в перечень социальных предприятий.

Узнать подробности о субсидии для социальных предприятий можно по телефону +7 (499) 961-01-20. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.