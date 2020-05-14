РИАМО - 14 мая. Небольшие птички размеров с воробья, варакушки, вернулись с зимовки из Северной Африки, Ирана и Израиля в природные парки столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Громкая, мелодичная и разнообразная песня варакушки хорошо выделяется из многоголосого хора весенних певцов. Эта птичка заимствует фрагменты песен других птиц, живущих неподалеку, поэтому песни разных особей могут звучать по-разному. Благодаря своей способности к звукоподражанию эта птичка и получила свое название - варакушка», — отмечается в материале.

Старорусское слово «варакушить» означало передразнивать, дразнить, подделываться под кого-либо. Как и соловей, варакушка — это один из лучших певцов на природных территориях.

Варакушки часто прячутся в кустарниках, у этих птиц необычное оперение: яркий блестяще-синий окрас горла и верхней части груди, в центре синей манишки есть яркое пятно, его еще называют «звездочкой». Цвет «звездочки» может варьироваться от белого до красно-рыжего, иногда ее вообще нет.

Цвет и наличие этого пятнышка помогают определить, в каких районах обитает птица. Белозвездные варакушки населяют главным образом Западную, Центральную Европу и среднюю полосу России.

Яркая «звездочка» есть только у самцов, самка варакушек должны быть неприметной, чтобы высиживать яйца в гнезде. Гнездятся птицы на земле или в кустарниках.

Они обычно обитают в долинах рек, по берегам оврагов, озер или прудов с густой растительностью. Птицы едят мелких беспозвоночных.

В Москве птица включена в список животных, которые находятся на особом контроле.