РИАМО - 14 мая. Новый стационарный комплекс появится на территории городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова на улице Вешняковская, там будут оказывать экстренную медицинскую помощь, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты разработали архитектурно-планировочные решения, которые позволят распределить пациентов быстро по функциональным зонам, этому способствует разделенный вход, первичная категоризация пациентов и последующее разделение потоков для специализированной диагностики и оказания медицинской помощи.

Пациенты из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Здесь же будут расположены отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения.

Технологическая концепция предусматривает двухкоридорную схему распределения пациентов из приемного отделения по функциональным зонам (трехпоточная: «красный»/«желтый»/«зеленый»).

Основным ядром первого этажа станет противошоковое отделение, которое получит собственную зону срочной диагностики, лабораторию и операционные. Отделение будет расположено по кратчайшему расстоянию от приемного, что позволит приступить к выполнению реанимационных действий экстренному («красному») пациенту, не теряя драгоценное время на логистику по зданию.

Комфортная среда на первом, втором и третьем этажах создана для сопровождающих родственников и ожидающих. Предусмотрены комнаты для общения с врачами, при отделении реанимации разместится блок для временного нахождения посетителей.

Взаимосвязь с существующими корпусами будет выполнена с помощью крытых переходов, это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу.

Для проведения разнопрофильных операций (в том числе экстренных) в комплексе будет восемь операционных: гибридная, ангиографическая, гинекологическая, травматологическая общепрофильные операционные. В комплексе будет установлено современное диагностическое оборудование: два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, два рентгена, С-дуга и три ангиографа.