РИАМО - 15 мая. Жители Московского региона с пятницы смогут купить транспортные карты «Стрелка-Тройка», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с изображением памятника «Героям-панфиловцам», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Карты были произведены тиражом десять тысяч экземпляров. Их можно будет купить в кассах автовокзалов.

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова отметила, что подвиг панфиловцев – это история великого мужества воинов советской армии, которые проявили невероятную храбрость, защищая родную землю. Этот подвиг мы обязаны чтить и помнить.

Стоимость карты составит 80 рублей, брелоков (пять тысяч экземпляров) — 350 рублей.

Для проезда на транспорте необходим цифровой пропуск. С 12 мая в общественных местах Московского региона нужно обязательно носить маски и перчатки.

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