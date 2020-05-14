РИАМО - 14 мая. Онлайн-встреча с дачниками пройдет 15 мая в 14:00 в эфире проекта «Цифровые СНТ Подмосковья», где специалисты гоструктур обсудят новые правила планировки и застройки территорий садоводческих объединений, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

15 апреля вступил в силу новый свод правил по планировке и застройке дачных зданий. Этот документ уточнил минимальные размеры садовых участков, определил основной и дополнительный перечни инфраструктуры, расширил параметры земель общего пользования и другие.

«В Подмосковье насчитывается порядка 12 тысяч садоводств, и каждое из них - «государство в государстве» со своей территорией, инфраструктурой и обязательными требованиями, в том числе теми, которые должны соблюдать соседи по участкам», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новый свод правил уточнил важные для садоводов и дачников моменты – определил основной и дополнительный перечни инфраструктуры на территории товариществ, а также описал, каким требованиям должны следовать его члены.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, обязательными инфраструктурными элементами садоводческого товарищества стали сторожка с правлением, здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов.

Проект реализован на социальных платформах: в Instagram ведутся прямые эфиры, а в Telegram-каналах учреждений ежедневно публикуются актуальные новости, полезные материалы и информация по изменениям дачного законодательства: @selsov, @mio_mo, @mobti.