РИАМО - 14 мая. Главгосстройнадзор Подмосковья разработал уникальную методику использования электронных чек-листов при проведении проверок строящихся объектов на предмет соблюдения требований стандарта санитарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Компании, продолжающие или возобновляющие строительство, должны обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции.

«Для нас важно донести до жителей, особенно до руководителей округов, достоверную информацию о выполнении санитарных требований на объектах строительства в каждом городском округе Подмосковья. Это позволит органам местного самоуправления видеть себя на карте и принимать меры по обеспечению безопасности на своей территории, работая с застройщиками и контрольно-надзорными органами», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что с этой целью был разработан индекс Covid-безопасности строек, аналогов которого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Публичный доступ к индексу будет предоставлен в течение недели после возобновления строительства в регионе.

По его словам, этот срок понадобится, чтобы посетить все площадки и сформировать начальные показатели.

Согласно разработке, на основании данных чек-листов, в которые включены мероприятия, определенные стандартом и являющиеся обязательными для исполнения участниками строительства, автоматически формируется индекс Covid-безопасности конкретных строительных площадок по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше оценка, тем лучше обеспечена санитарная безопасность на объекте.

В дальнейшем по такой же шкале будет рассчитан средний индекс-показатель санитарной безопасности строительства на всей территории округа.

На «Яндекс-карте» будет отображаться индекс Covid-безопасности подмосковных строек на локации округа в виде отметки красного, желтого или зеленого цвета с указанием полученного балла.

В регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции по 31 мая, выходить из дома можно только при крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

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- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.