РИАМО - 15 мая. В Москве в пятницу будут выставлены итоговые оценки за учебный год, после этого учителя продолжат проводить дистанционные занятия, но их посещение будет свободным, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города.

С учетом устных рекомендаций министерства просвещения РФ департамент образования и науки Москвы определил формат дальнейшей работы столичных школ и сроки выставления итоговых отметок. До 15 мая у учеников столичных школ продолжались дистанционные уроки, в пятницу им выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год.

С 18 мая ученики школ города перейдут в режим свободного посещения дистанционных занятий. Уроки будут проходить в виде консультаций по желанию родителей школьников. Учителя не будут задавать домашние задания, а также не будут ставить оценки.

Школы города перешли на дистанционное обучение в связи с объявленным режимом повышенной готовности, введенным из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

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- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.