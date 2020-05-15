РИАМО - 15 мая. В Одинцовском городском округе в пятницу пройдут первые игры турнира по киберспорту «Кубок Победы», соревнования по некоторым дисциплинам приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники могут зарегистрироваться на турнир по DOTA2 5x5, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 20 и War Thunder.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что киберспорт набирает небывалую популярность в настоящее время. В Московской области также проводятся полноценные турниры по компьютерному спорту. Одним из таких является «Кубок Победы», который пройдет в Одинцове и выявит сильнейших сразу в четырех дисциплинах.

Победителей и призеров финального этапа наградят призами.

Киберспорт — это вид спорта, который представляет собой соревнования в виртуальном пространстве, моделирующиеся при помощи компьютерных технологий.