РИАМО - 14 мая. В столицу прилетели соловьи, чье количество увеличивается на природных территориях Москвы с каждым годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В России встречается несколько видов соловьев. В Москве можно увидеть, а главное, услышать обыкновенного или восточного соловья. Стоит один раз запомнить его песню и потом она безошибочно будет выделяться из многоголосого хора весенних пернатых певцов», — говорится в сообщении.

Увидеть соловья непросто: эти птицы довольно скрытные и предпочитают держаться в густых зарослях. Внешне соловей не очень примечателен. Он чуть крупнее воробья, верх тела оливково-коричневый, низ — серо-коричневый.

В начале мая соловья можно услышать в московских парках и скверах с густой кустарниковой растительностью, во дворах домов. В Москве в Красную книгу эта птица не занесена, однако она включена в список животных, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении.

Каждый год специалисты ГПБУ «Мосприрода» проводят учет певчих птиц, в рамках природоохранной акции. Учет соловьев – важная природоохранная акция. Соловьи – прекрасные индикаторы состояния окружающей среды и зеленых насаждений города.

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества этих птиц на ООПТ Москвы. Увеличению численности певчих птиц в мегаполисе способствует появление новых парков и скверов, а также ежегодная высадка цветов, деревьев и кустарников.

Соловьи облюбовали районы Раменки, Братеево, Люблино, Южное Бутово и зону отдыха Тропарево. Также они пели в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Больше всего певчих птиц в прошлом году замечено в природно-историческом парке «Битцевский лес» (там зафиксирован 31 поющий соловей). Кроме того, много соловьев в Измайловском (24 птицы) и Терлецком (19 птиц) лесопарках.