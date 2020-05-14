РИАМО - 14 мая. Госжилинспекция Московской области составила первый протокол о нарушении режима повышенной готовности в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного органа.

Протокол составили в отношении гражданина, который находился в городе Красногорск без цифрового пропуска. Местом его проживания оказался дом на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе столицы. Житель Москвы не направлялся за экстренной медпомощью или в ближайший магазин.

«Главная задача нового вида нашей деятельности – не оштрафовать граждан, а еще раз заставить их задуматься о необходимости соблюдать ограничения, которые в Московской области пока не отменены. Прошу всех жителей Московской области не выходить из дома без крайней необходимости и оформления разрешительных документов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Глава ведомства попросила не подвергать риску свое здоровье и здоровье своих близких.

В Московском регионе действует режим самоизоляции и повышенной готовности для всех жителей. Выходить из дома можно только при угрозе жизни и здоровью, для обращения за экстренной медпомощью, в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Ограничения из-за пандемии Сovid-19 продлили по 31 мая.