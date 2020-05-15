РИАМО - 15 мая. В Москве с пятницы начнут бесплатно проводить массовые исследования на наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, результаты будут опубликованы на портале mos.ru.

Забор крови будет проводиться в 30 взрослых поликлиниках, около трех поликлиник на каждый административной округ.

Для осуществление таких тестирований в Москве оборудовали автоматические анализаторы крови. Планируется, что к концу мая мощность системы ИФА-тестирований будет насчитывать более 200 тысяч анализов в сутки.

Ежедневно около 70 тысяч граждан будут приглашаться на бесплатные тестирования, приглашения отправят либо на электронную почту, либо по СМС. Отбор граждан для тестирования будет проводится случайным образом.

Такая мера поможет выявлять коронавирус на ранних этапах, это даст достоверную картину распространения коронавируса в городе. Кроме того, тестирование на наличие антител даст возможность принимать обоснованные решения по смягчению ограничений, введенных из-за Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы ответственно подойти к прохождению тестирований на антитела.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Москве до 31 мая включительно действует режим самоизоляции, выходить из дома можно в крайних случаях. С 12 мая в общественных местах города обязательно нужно носить маски и перчатки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.