РИАМО - 14 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора вместе с полицейскими 13 мая в ходе рейда проверили соблюдение режима самоизоляции у 996 жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Таким образом, в этот день выявили 82 факта нарушения режима самоизоляции.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 13 мая в городских округах Дмитровский (7), Коломенский (6), Истра (3), Павловский Посад (3), Ступино (3). Всего за сегодняшний день, в ходе рейдов выявлено 62 физических лица – нарушителей режима самоизоляции», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, инспекторы контролируют деятельность юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на работу в период режима самоизоляции.

Так, по итогам прошедших 13 мая рейдов, 20 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество нарушений в городских округах Подольск (3), Мытищи (3), Егорьевск (3), Дубна (3), Воскресенск (4).

В Московском регионе продлен режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям Подмосковья по-прежнему не рекомендуют покидать дома, кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгулять собаку.

Госадмтехнадзор выяснил причину нарушения самоизоляции у 996 жителей Подмосковья.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

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- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.