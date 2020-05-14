РИАМО - 14 мая. Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России» — 2020 стартует в седьмой раз, сообщается на сайте Фонда апостола Андрея Первозванного.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, региональных, муниципальных и других СМИ, а также студенты и аспиранты.

«Целью конкурса является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства. Конкурс проводится по номинациям: «Телевидение», «Радио», «интернет-СМИ», «Печатные СМИ», «Социальные проекты» и «Научные работы», — говорится в сообщении.

В 2020 году премиальный фонд увеличен почти в два раза — 1,94 миллиона рублей. 150 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву.

Конкурс проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки».