РИАМО - 14 мая. В Московской области Территориальное управление Росимущества и питомник «Русроза» заключили первую электронную сделку по аренде федерального имущества, благодаря этому представители бизнеса теперь смогут оформить отсрочку по арендной плате федеральной собственности, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

«Владелец питомника «Русроза» из Солнечногорска озвучил проблему регистрации договора аренды во время эфира «Встречи с бизнесом». Выиграв торги на аренду земель, питомник не смог зарегистрировать договор аренды, поскольку с введением режима повышенной готовности МФЦ закрылись на прием документов. А без зарегистрированного договора аренды оформить отсрочку по оплате арендных платежей невозможно», — отмечается в материале.

Министр имущественной отношений Подмосковья Наталья Адигамова объяснила, что имущества отсрочка по оплате аренды предоставляется только через дополнительное соглашение к основному договору аренды, который должен быть зарегистрирован.

«В рамках взаимодействия правительства Московской области и ТУ Росимущества в Московской области была организована регистрация договора через электронные сервисы подведомственного министерству учреждения – Московского областного БТИ», — сказала Адигамова.

Она отметила, что благодаря руководству ТУ Росимущества сделка была заключена в короткие сроки, договор зарегистрировали в Росреестре.

Сделка реализована в рамках соглашения об информационном взаимодействии между правительством Московской области и Территориальным управлением Росимущества в Московской области.

«В прошлом году была запущена услуга по электронной регистрации договоров аренды недвижимости. Данная услуга дает возможность заключать двусторонние сделки и подписывать их квалифицированной электронной подписью, которую также можно получить в Удостоверяющем центре Московского областного БТИ», — объяснил генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Перевод услуг в электронный формат позволяет упростить и ускорить процесс предоставления сервисов и государственной регистрации прав.

Подмосковный питомник «Русроза» за 10 лет собрал самую большую коллекцию роз в Европе, и насчитывает 2,7 тысячи сортов.