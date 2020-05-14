РИАМО - 14 мая. В голосовании за ремонт дорог в 2021 году на интернет-портале «Добродел» приняли участие более 37 тысяч жителей Подмосковья, пользователи оставили свыше 43,5 тысячи комментариев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшую активность проявили жители городских округов Луховицы, Рузский и Ступино. Менее активно голосуют в Дзержинском, городе Рошале, Бронницах, Власихе, Красноармейске», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он также отметил, что каждый год около 25% от всей программы ремонта автодорог формируется самими жителями в ходе голосования на портале «Добродел». В этом году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог.

Основываясь на сборе предложений, дороги, которые наберут самое большое число голосов, будут выставлены на последующее голосование. Сбор предложений продлится до 31 мая. Участвовать в нем могут пользователи, которые зарегистрированы на портале госуслуг.

Один человек может проголосовать за один участок. Для того, чтобы предложить участок в ремонт, пользователь должен указать точку на интерактивной карте. Можно также приложить фото и оставить комментарии. По итогам сбора предложений те участки, которые получат наибольшее число голосов, включат во второй этап голосования.

Начиная с 2017 года, жители Подмосковья участвуют в формировании программы ремонта дорог. За счет поддержки жителей, за три года специалисты отремонтировали свыше 1,3 тысячи дорог, то есть 1,8 тысячи километров.

Ранее на портале «Добродел» открылся опрос о работе мобильного сервиса «Подмосковные стройки».