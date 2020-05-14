РИАМО - 14 мая. Подмосковный Госадмтехнадзор каждый день проверяет 100 парков области, доступ жителей в парки и места массового отдыха на территории Московской области ограничен, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«Ежедневно инспекторами Госадмтехнадзора Московской области проверяется более 100 парков и мест массового отдыха. В целях профилактики распространения коронавируса все парки и места массового отдыха на территории Подмосковья закрыты, доступ жителей на территорию ограничен», – сказал глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Каждый день инспекторы следят за соблюдением режима самоизоляции гражданами. Доступ в парки закрыт для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции граждан продлили в Подмосковье по 31 мая включительно. Покидать жилье по-прежнему можно лишь в случае крайней необходимости. С 12 мая в регионе ввели «масочный» режим в общественных местах.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

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- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.