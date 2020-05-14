РИАМО - 14 мая. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов, данной деятельностью в Подмосковье занимаются 253 предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Также к пострадавшим от Covid-19 отраслям относятся: автомобильные и авиаперевозки, общепит, дополнительное образование, организация конференций и выставок, фитнес и спорт, турбизнес и гостиницы, салоны красоты, ремонт и бытовые услуги, сфера культуры, досуга и развлечений, музеи и зоопарки, кинотеатры, стоматологии, розничная торговля непродовольственными товарами.

«Всего в Подмосковье более 100 тысяч предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки, в первую очередь они направлены на обеспечение сотрудников заработной платой и снижение затрат по уплате налогов», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Предприятия, которые работают в пострадавших от коронавируса отраслях, могут получить субсидию в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Кредит на выплату заработных плат выдается на год: 6 месяцев – под 0%, далее – 4%. Такие предприятия могут получить отсрочку по аренде на на полгода, отсрочку на уплату налогов за первый квартал 2020 года, за второй квартал отменены все налоги, кроме НДС.

С июня организации из наиболее пострадавших отраслей смогут воспользоваться зарплатной кредитной программой под ставку 2% в банках страны. Кредит и проценты по нему спишут при условии сохранения штата на 90%, при сохранении 80% штата сотрудников – спишут половину.

Средства можно будет использовать как для выплаты зарплат, так и для рефинансирования ранее взятых кредитов по программе зарплатного кредитования под 0%.

Для ИП снизят взносы о Фонд оплаты труда с 30% до 15%, также ИП вернут налоговый вычет в размере МРОТ. Подробную информацию по поддержке бизнеса можно узнать по телефону горячей линии 0105.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.