РИАМО - 14 мая. На 90% выполнены работы по выемке грунта из котлована станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станция «Текстильщики» БКЛ возводится в районе Печатники между Шоссейной улицей и Курским направлением Московской железной дороги.

«Также на строительной площадке продолжаются монолитные работы», — сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Станция строится с двумя вестибюлями и выходами к Шоссейной улице, к остановочному пункту Текстильщики Курско-Рижского МЦД-2 и остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта.

Северный вестибюль станции свяжут надземным пешеходным переходом с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу «сухие ноги» со станцией Текстильщики МЦД-2.

Возведение восточного участка Большой кольцевой от «Каширской» до «Нижегородской» началось три года назад. На нем будут расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».