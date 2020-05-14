РИАМО - 14 мая. Компания 2K Games, которая является дистрибьютором и создателем интерактивных игр, объявила, что у легендарной компьютерной игры Mafia в скором времени появится обновленная версия, сообщает Nation News.

«Ремейк первой части, согласно представленным данным, выйдет 27 августа. Ремастер второй части поклонники игры смогут оценить уже 19 мая», — отмечается в материале.

Тизер Mafia: Trilogy уже вышел на YouTube-канале Mafia и набрал более 430 тысяч просмотров.

Все три обновленные части выйдут на персональных компьютерах, консолях Xbox One и PS4. В дальнейшем игра может выйти игровые консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Презентация первой части игры состоялась в 2002 году, ее сиквел появился через 8 лет, а третья часть — в 2016 году.