РИАМО – 14 мая. Пандемия коронавируса заставит людей переосмыслить свои профессиональные навыки, отношение к собственному здоровью и государственному управлению, сообщил журналистам в четверг руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

По его словам, в этом году люди осознали хрупкость современного мироустройства и его неустойчивость к таким глобальным проблемам, как распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, кризисная ситуация уже заставила людей заново оценить свои возможности, профессиональные навыки, а также перспективы после пандемии.

«Кризис показал, что та политическая и общественная среда, которая складывалась последние десятилетия (в России - ред.), уже безнадежно устарела. Здесь запрос на новую социальную политику в отношении общества. У нас есть об этом замеры. Они показывают, как снижается интерес к администрированию, государству, появляется запрос на некие новые свободы», - сказал Фирсов.

По словам главы исследовательской группы «Циркон» Игоря Задорина, после выхода из «вирусного» кризиса возможен раскол общества на тех, кто серьезно воспринял угрозу пандемии и мобилизовался, и тех, кто не оценил эту угрозу. В зависимости от того, какое отношение перевесит, будет наблюдаться либо дальнейшее развитие онлайн-технологий, либо их откат.

Эксперт добавил, что сложившаяся ситуация серьезно повлияет на отношение людей к собственному здоровью. Поэтому в ближайшем будущем может произойти небывалый скачок в развитии медицины и смежных направлений.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований, политолог Глеб Кузнецов считает, что после пандемии в обществе упадет интерес к различного рода меньшинствам.

«В очереди за пособием по безработице совершенно неважно, какая у тебя гендерная, расовая идентичность. Внимание к меньшинствам уйдет на второй план», - сказал Кузнецов.

Политолог, руководитель проектов Германо-российского форума Александр Рар предрек миру после пандемии серьезное технологическое соперничество, которое развернется между странами Востока и Запада.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 253 предприятия Подмосковья признали пострадавшими от пандемии Covid‑19. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

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- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.