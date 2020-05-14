РИАМО - 14 мая. Третья онлайн-конференция для врачей пройдет 16 мая в информационном центре больницы в поселении Вороновское Москвы, где эксперты из Китая, Германии, Израиля и России обсудят клинические аспекты лечения пациентов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Больница для лечения коронавирусных больных заработала в прошлом месяце. На территории госпиталя функционирует информационный центр, на базе которого Международный медицинский кластер Сколково проводит профессиональные онлайн-мероприятия.

«Пандемия коронавируса остается вызовом для систем здравоохранения всего мира. Для объединения знаний и усилий медицинских работников всего мира на базе информационного центра больницы в поселение Вороновское создана онлайн-площадка по обмену опытом, где эксперты из России и других стран делятся своим опытом по борьбе с пандемией», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, площадка информационного центра больницы стала в своем роде обучающим центром для получения знаний и обмена опытом.

Площадь новой больницы – больше 80 тысяч квадратных метров. Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с «чистыми» зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.