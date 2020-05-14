РИАМО - 14 мая. Доследственная проверка назначена по факту пожара в квартире жилого дома на Фрунзенской набережной в Москве, в результате ЧП погиб один человек и несколько пострадали, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Днем в четверг на Фрунзенской набережной, дом 32, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах, а также балкон квартиры на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Один человек погиб, несколько пострадали. Двоих жильцов спасли.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, устанавливается точное количество пострадавших», — сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

Видео крупного пожара на Фрунзенской набережной в Москве>>