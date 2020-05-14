РИАМО - 14 мая. Межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в суд на компанию «Жилсервис», которое занимается производством тепловой энергии в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Грубые нарушения природоохранного законодательства выявили во время проверки. Как оказалось, на земельном участке, приобретенном компанией, находились объекты инфраструктуры мазутного хозяйства.

«Работники срезали располагавшееся здесь мазутохранилище, при этом допустив разливы нефтепродуктов на общей площади около 270 квадратных метров. Кроме того, точечные разливы произошли из мазутных емкостей», - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, ущерб, нанесенный почвам в результате ненадлежащей эксплуатации мазутного хозяйства, составил почти 70 тысяч рублей.

Компания начала ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов и заключила договор со специализированной организацией на утилизацию нефтешлама, но работы были не закончены. В исковом заявлении прокуратура просит суд понудить нарушителей рекультивировать нарушенные земли и компенсировать ущерб.