РИАМО - 14 мая. Биологи исследуют места в Подмосковье, где планируется создавать новые особо охраняемые природные территории, на днях ученые обнаружили один из редчайших грибов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Рузском городском округе специалисты обнаружили целые поляны цветущих растений — эфемероидов, а также один из самых редких грибов – саркосому шаровидную. Плодовые тела этого необычного гриба появляются ранней весной и исчезают к середине лета.

«Саркосома встречается в Подмосковье крайне редко, как и на всей Европейской части РФ. Гриб занесен в Красные книги России и Московской области», – говорится в сообщении.

Эфемероиды – это группа растений с коротким вегетационным циклом. За 1-2 месяца они успевают вырасти, зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в подземных органах (луковицах, клубнях, корнях) для следующего года, после чего надземная часть растения полностью отмирает.

Минэкологии напоминает гражданам, что срывать краснокнижные виды растения ни в коем случае нельзя. В случае обнаружения представителей редкой флоры их просят сфотографировать и отправить снимки по электронной почте: info@verhovye.ru. Это поможет биологам в уточнении местообитания охраняемых видов.