РИАМО - 14 мая. Психологи системы-112 Подмосковья с начала текущего года приняли свыше 2,5 тысячи обращений, обратившиеся часто пишут письма и оставляют благодарственные отзывы в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

Жительница Красногорска Мария поблагодарила психолога центра-112 Подмосковья, которая была с ней на связи, когда она попала в небольшое ДТП и сильно перенервничала.

«Большое спасибо психологу системы-112 Оксане, которая рассказала, как справиться с эмоциями и вести себя в подобных ситуациях, а также ее коллега-оператор подробно объяснил алгоритм действий при оформлении документов о ДТП посредством европротокола. Желаю всей команде 112 больших успехов», – написала женщина.

Специалист психологической помощи 112 отметил, что профессиональное признание и благодарность клиентов придает силы операторам и вдохновляет на последующие достижения по оказанию помощи гражданам.

Операторы-психологи часто помогают людям, которые оказались в экстренной ситуации либо находятся в эмоционально подавленном состоянии.

Операторы системы-112 в Подмосковье работают со дня ее возникновения – 1 июня 2015 года. За это время сотрудники службы обработали более 23 тысяч вызовов.