РИАМО - 14 мая. Карантин по бешенству животных, установленный на ряде территорий городского округа Домодедово, отменили, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 20 февраля 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории: деревня Семивраги городского округа Домодедово», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от западной границы деревни Воеводино на восток до южной границы округа Домодедово, далее на север вдоль границы округа до западной границы деревни Куприяниха и далее до западной границы деревни Воеводино.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.