РИАМО - 14 мая. Специалисты из компании Samsung посоветовали обрабатывать телефоны не меньше, чем раз в день, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты рассказали, что после того, как другой человек взял в руки телефон, его обязательно нужно продезинфицировать, так как коронавирус живет на поверхностях гаджетов до трех дней.

«Ежедневно пользователи берут в руки телефон не менее 52 раз. А во время самоизоляции этот показатель увеличился в разы», — отмечается в материале.

Также важно помнить, что телефон нужно протирать микрофибровой салфеткой, которая пропитана спиртом или дезинфицирующим средством. Это необходимо делать, когда смартфон выключен.

Эксперты отметили, что сегодня важно необходимо обрабатывать девайсы, так как их люди прикладывают к лицу, поэтому вирус легко может попасть в организм.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.