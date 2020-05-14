РИАМО - 14 мая. В Подмосковье пассажиропоток в автобусах вырос на 16% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В сравнении с началом марта, общее число пассажиров в подмосковных автобусах сократилось на 76% по состоянию на утро четверга», - говорится в сообщении.

В четверг в автобусах не выявили пассажиров старше 65 лет. на 99% снизилось число школьников среди пассажиров, а количество пассажиров льготных категорий сократилось на 81% по сравнению с началом марта.

Для поездок в общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. Также нужно надевать медицинскую маску.

За проезд без пропуска или отсутствие прикрепления транспортной или социальной карты к пропуску нарушителю выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.