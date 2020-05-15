Как оспорить штраф с камеры видеофиксации за езду без пропуска

Каким образом может прийти постановление о штрафе
По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Ореста Мацалы, согласно части 2 статьи 29.11 КоАП РФ предусмотрен порядок направления постановления по делу об административном правонарушении нарушителю по почте заказным почтовым отправлением. Происходит это в течение трех дней со дня вынесения постановления. Иных вариантов в КоАП РФ не прописано. Поэтому в любом случае надо ждать получения этого документа.
При этом информация о штрафе может, например, прийти по СМС или отобразиться на портале «Госуслуги». Она носит ознакомительно-уведомительный характер: так мы можем лишь узнать о факте вынесения постановления, но не о его содержании, пояснил эксперт.
По какому закону могут оштрафовать за езду без пропуска
За езду без электронного пропуска к ответственности привлекают по региональным статьям. Например, в Москве за нарушение режима самоизоляции на автомобиле, согласно статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, штраф составляет 5 тысяч рублей.
При этом статьи 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ предусматривают судебный порядок вынесения постановления об административных правонарушениях: в каждом случае решение о штрафе выносит суд.
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На что нужно обратить внимание
Если электронный пропуск у вас был и вы уверены, что нарушения не допускали, нужно внимательно проверить информацию из постановления. Посмотрите, действительно ли на фото правонарушения изображен именно ваш автомобиль: совпадают ли марка, модель, госномер транспортного средства, рекомендует Мацала. Вспомните, находились ли вы в указанный в постановлении момент в месте совершения правонарушения. Если нет, поищите доказательства, с помощью которых сможете это подтвердить. Среди примеров, названных экспертом, – показания свидетелей, билеты на транспорт, чеки и квитанции, оформленные в другом месте, далеком от места фиксации нарушения, и тому подобное.
Юрист добавил, что вынесение постановления в отношении собственника автомобиля без выяснения, сидел ли он за рулем, нарушает презумпцию невиновности, закрепленную в статье 1.5 КоАП РФ. По российскому законодательству не нужно доказывать, кто сидел за рулем, лишь в том случае, если нарушение зафиксировано на камеру, работающую в автоматическом режиме, и напрямую связано с 12-й главой КоАП РФ (превышение скорости, проезд на красный свет, несоблюдение разметки) либо с правилами благоустройства (парковка на газоне). Самоизоляция не относится к 12-й главе КоАП РФ и к нарушениям благоустройства, а значит, до вынесения постановления необходимо выяснять, кто точно сидел за рулем, а не автоматически накладывать штрафы на собственника автомобиля.
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Составление жалобы
В том случае, если вы уверены, что постановление о штрафе неправомерно, следует подготовить жалобу в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления об административном правонарушении (согласно статье 30.3 КоАП РФ), говорит Мацала.
Сама жалоба на постановление, по мнению юриста, – достаточно простой для оформления документ. В шапке укажите, кому и от кого она подается. Обычно адресат жалобы – начальник того сотрудника, который вынес постановление (информацию об этом можно найти в самом постановлении). Не забудьте указать свои фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и фактического проживания. Озаглавьте документ: «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении». В теле документа сперва пропишите, какое именно постановление обжалуете, когда и кем оно вынесено (эти сведения также отражаются в постановлениях). Далее укажите, почему вы с ним не согласны и чем вы можете подтвердить свою невиновность. В завершение изложите просьбу об отмене постановления.
К жалобе обязательно следует приложить копию постановления. Если есть доказательства, подтверждающие вашу позицию, приложите и их. Например, это может быть копия электронного пропуска, которым вы пользовались во время поездки, или же копия свидетельства о регистрации транспортного средства с номером машины (если на снимках с камер – другой автомобиль).
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Куда подать жалобу
Четко установленного способа подачи жалобы в главе 30 КоАП РФ не прописано. На практике это можно сделать через mos.ru, сайт «Автокод», заказным письмом по почте в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Обычно место, куда можно обратиться для обжалования, указано в постановлении. Можно и лично подать жалобу в орган, вынесший постановление, хотя МАДИ в условиях самоизоляции рекомендует делать это удаленно.
При подаче заявления через mos.ru следует выбрить раздел «Личный транспорт» – «Штрафы за нарушения ПДД» – «Обжалование нарушения в МАДИ».
Чтобы подать жалобу через «Автокод», надо авторизоваться на портале, выбрать пункт «Обращения» – «Обращения в МАДИ» – «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении».
Также можно направить жалобу заказным письмом в районный суд по месту совершения правонарушения. Именно этот способ, по мнению Ореста Мацалы, наиболее эффективен: обжалование через вышестоящее должностное лицо (начальника) обычно малорезультативно.
Рассмотрение жалобы
Жалобу, направленную не в суд, рассматривать будут в течение 10 дней со дня ее поступления со всеми материалами дела должностному лицу либо в уполномоченный орган. Если заявитель выбрал судебный способ защиты, то жалоба будет рассматриваться до двух месяцев.
О времени и месте рассмотрения заявителя уведомят. Заявитель может явиться к начальнику должностного лица, вынесшего постановление, или в суд, а может и проигнорировать вызов. Однако если рассматривающий жалобу придет к выводу, что присутствие заявителя не обязательно, то рассмотрит ее без него.
Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу.
Обращение в вышестоящий суд
Если решение гражданина не устраивает, то можно обжаловать постановление и решения по жалобам вплоть до Верховного суда Российской Федерации. Госпошлинами такие обжалования не облагаются вне зависимости от результата. В постановлении всегда прописывается, в какие суды можно обратиться с жалобой. Делать это лучше всего заказным письмом с описью вложения, обязательно приложив копию постановления. Образец для жалобы можно найти в интернете.
Жалобы на неправомерные штрафы за якобы нарушение самоизоляции на автомобилях уже подаются, но конкретных примеров и судебной практики пока нет, заключил юрист.
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