Как оспорить штраф с камеры видеофиксации за езду без пропуска

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В том случае, если вы уверены, что постановление о штрафе неправомерно, следует подготовить жалобу в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления об административном правонарушении (согласно статье 30.3 КоАП РФ), говорит Мацала.

Сама жалоба на постановление, по мнению юриста, – достаточно простой для оформления документ. В шапке укажите, кому и от кого она подается. Обычно адресат жалобы – начальник того сотрудника, который вынес постановление (информацию об этом можно найти в самом постановлении). Не забудьте указать свои фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и фактического проживания. Озаглавьте документ: «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении». В теле документа сперва пропишите, какое именно постановление обжалуете, когда и кем оно вынесено (эти сведения также отражаются в постановлениях). Далее укажите, почему вы с ним не согласны и чем вы можете подтвердить свою невиновность. В завершение изложите просьбу об отмене постановления.

К жалобе обязательно следует приложить копию постановления. Если есть доказательства, подтверждающие вашу позицию, приложите и их. Например, это может быть копия электронного пропуска, которым вы пользовались во время поездки, или же копия свидетельства о регистрации транспортного средства с номером машины (если на снимках с камер – другой автомобиль).

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