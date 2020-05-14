РИАМО - 14 мая. В столице и Подмосковье ожидается солнечная погода в предстоящие выходные, но по ночам возможны заморозки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В выходные дни столичный регион окажется в пограничной зоне между циклоничностью на севере и антициклоном на юге. Атмосферное давление меняться не будет, оставаясь чуть ниже нормы. Погода порадует солнцем, но не теплом», — отмечается в материале.

В ночь на 16 мая ожидается ясная погода без осадков, минимальная температура составит плюс 2-4 градуса в городе и до минус 2 в Подмосковье. Днем прогнозируется плюс 14-16 градусов, средняя температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса.

17 мая будет немного облачно, что защитит Московский регион от заморозков. Усилится западный ветер, температура воздуха составил 14-16 градусов тепла, возможен небольшой дождь.

Похолодание поможет продлить майское цветение суть подольше.