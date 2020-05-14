РИАМО - 14 мая. Полицейские в Москве задержали подозреваемого в краже 23,7 миллиона рублей у предпринимателя, пытавшегося приобрести медицинские маски, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку порядка двух миллионов медицинских масок.

«В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес 23 миллиона 700 тысяч рублей в арендованную банковскую ячейку одного из коммерческих банков в центре столицы. Ключ от ячейки с денежными средствами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара», - говорится в сообщении.

Но продавец свои условия не выполнил. Когда бизнесмен возвратился в банк, то обнаружил, что денег в ячейке уже нет. Как оказалось, ранее злоумышленник вместе с подельниками снимал уже эту ячейку и успел сделать дубликаты ключей. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк и похитил деньги.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в съемной квартире в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.