РИАМО - 14 мая. В городском округе Чехов отменили ограничительные мероприятия по бешенству животных и признали ряд территорий благополучными, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 марта 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории: деревня Масново-Жуково городского округа Чехов», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от восточной границы деревни Алексеевка до северной границы деревни Дулово, далее до южной границы деревни Алферево и далее до восточной границы деревни Алексеевка.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.