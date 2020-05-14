РИАМО - 14 мая. Данные аналитического отчета по антикоронавирусным мерам в разных странах и городах мира показали, что Москва является передовым мегаполисом мира в части возведения госпиталей для лечения коронавирусных больных, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Это касается оперативного возведения новых госпиталей, а также создания дополнительных временных коечных мощностей с помощью быстровозводимых конструкций.

«В реализации проекта инфекционного центра принимали участие более 11 тысяч строителей столицы. Больница площадью 81 300 квадратных метров была построена всего за месяц, и на территории разместились лечебные, операционные и реанимационные блоки, общежития для персонала, блоки приема и выписки пациентов, собственная кислородная станция и многие другие объекты. Коечный фонд госпиталя составляет 800 мест», — заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

В борьбе с распространением коронавируса власти разных стран используют разные методы: от строжайшего карантина до организации единых информационных центров.

Так, в Германии, европейской стране, в наилучшей мере подготовленной к эпидемии, одной из мер борьбы с коронавирусом было создание нескольких уровней «обороны» от инфекции. Южная Корея, уровень смертности в которой в сравнении с другими странами можно считать очень низким, также создала две линии защиты, разделяя потоки инфицированных.

Москва, имея возможность анализировать предпринимаемые другими городами и странами меры для эффективной борьбы с Covid-2019, также внедрила в свою практику создание нескольких линий защиты от инфекции. Кроме перепрофилирования отделений и учреждений, столица также создает новые, полностью оснащенные клиники.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Москва и Подмосковье в масках: как соблюдают новые требования пассажиры и покупатели:

- Самые важные новости дня в карточках

- Понятно рассказываем, как получить дополнительные выплаты семьям с детьми

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.