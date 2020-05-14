РИАМО - 14 мая. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о нападении бойцовской собаки на жительницу Москвы, сказала РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Мужчина натравил свою собаку на женщину, сделавшую ему замечание за сорванные в палисаднике цветы. В результате животное укусила ее за руку, повредив кожу на нескольких пальцах.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в СМИ», — сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.