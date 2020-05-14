РИАМО - 14 мая. Операторы Подмосковья со 2 по 8 мая вывезли более 170 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов из поселков и деревень региона, что в 2,5 раза больше, чем недельный норматив по области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Мы были готовы к значительному увеличению объемов образуемых отходов в Московской области в этот период. Традиционно в начале мая жители столицы приезжают на свои дачные участки», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что, кроме этих жителей, в этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией часть собственников частных домов проводят изоляцию в Подмосковье с начала карантина.

По его словам, за первую неделю апреля с территорий дачных поселков и деревень было вывезено в два раза больше твердых коммунальных отходов от еженедельной нормы.

Региональные операторы в конце апреля усилили меры для бесперебойного вывоза отходов на территории Московской области перед майскими праздниками. Были установлены дополнительные контейнеры и бункеры, создан резерв техники на случай аварийных ситуацией, усилена работа мусоровозов для исключения образования навалов на контейнерных площадках.

Для обеспечения безопасности жителей региона и нераспространения короновирусной инфекции ежедневно продолжается работа по дезинфекции мусоровывозящего автопарка, дератизация и дезинсекция мест накопления отходов и промывка контейнеров на местах сбора отходов с помощью новых современных спецмашин со встроенными мойками.